"Canal it up" invite les Bruxellois à ramasser les déchets en plastique dans le canal

C'est l'une des activités organisées dans le cadre de la Fête de l'iris, qui célèbre l'anniversaire de la création de la Région bruxelloise en 1989. De 10 à 14h, l'association "Canal it up" invite les Bruxellois à faire du kayak sur le canal Anvers-Charleroi, à hauteur du Quai Béco.

Nettoyer le canal

Il ne s'agit pas seulement de naviguer à coups de pagaie. L'opération affiche des visées écologiques, comme l'explique Lauren De Crombrugghe de Canal it up : "Ce qu'on veut, c'est embellir Bruxelles, c'est notre ville, on aime s'y retrouver et notre but c'est aussi de rendre le canal spécifiquement un endroit plus agréable. Pour l'instant, le canal se situe en contrebas de la ville et le gens marchent à côté sans le regarder alors que c'est un chouette endroit. C'est de l'eau dans la ville."

De l'eau dans la ville, certes, mais pas très propre. Les kayakistes d'un jour se sont donc équipés d'une paire de gants et d'une poubelle. Au cours de leur balade d'une heure, ils ramassent un maximum de déchets flottant à la surface de l'eau. Une initiative sans doute louable, mais n'est-ce pas le rôle des pouvoirs publics de veiller à la propreté des eaux de surface? Lauren De Crombrugghe: "Nous ne sommes pas des râleurs qui demandent des solutions aux politiciens. On propose les solutions. C'est juste qu'à un moment on ne peut pas agir sans leur accord."

Un mère et ses deux enfants reviennent de leur balade. Leur poubelle est bien remplie de déchets en plastique et les vêtements de la maman sont trempés. "C'était génial, c'était fabuleux, on aurait bien continué." Pour autant, la qualité de l'eau laisse à désirer. "Ca sent très mauvais. Franchement, les vêtement vont aller à la lessiveuse."

Pour l'instant, Canal it up dispose de trois kayaks. Un quatrième est attendu prochainement.