Campagne BOB estivale: moins de contrôles positifs en Région bruxelloise en 2018

Il n'y a jamais eu aussi peu de conducteurs contrôlés positifs que durant la dernière campagne estivale Bob, et ce malgré l'effet coupe du monde de football, se félicitent l'institut Vias et la police fédérale jeudi.

A Bruxelles, 22.673 tests ont été réalisés dont 2,8% (631) étaient positifs. Les chiffres étaient respectivement de 27.742 et de 3,2% (895) un an plus tôt, selon les statistiques de la police fédérale.

Des campagnes qui portent leurs fruits

Après la publication des résultats de la campagne, Bianca Debaets, la Secrétaire d’État bruxelloise à la Sécurité routière se félicite des chiffres pour Bruxelles :

"Il s’agit d’une diminution par rapport à l’année dernière. Cela prouve bien que nos campagnes portent leurs fruits mais il va de soi que la lutte n’est pas terminée et que nous allons poursuivre nos efforts aux côtés des zones de police auxquelles nous accordons toujours des moyens supplémentaires pour davantage de contrôles tout au long de l’année. " a déclaré la secrétaire d’État.

La campagne a été menée du 8 juin au 3 septembre.