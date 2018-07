C'est le contre-la-montre pour les organisateurs du départ du Tour de France 2019 à Bruxelles

Le Tour de France vient à peine de s'achever et à Bruxelles on a déjà les yeux rivés sur le départ de 2019 , puisque c’est dans la capitale qu’auront lieu les deux premières étapes de la prochaine édition.

Chez Brussels Major Events, l'asbl qui organise l’évènement, cela fait déjà six mois que les préparatifs ont commencé, car il faudra déployer un dispositif important et inédit pour accueillir le million de visiteurs attendus. Dans son bâtiment revêtu de jaune, sur le piétonnier, l’’équipe de Brussels Major Events est déjà au travail pour le Grand Départ, comme l’explique Anthony Fina, qui est en charge de la coordination :

"On rentre vraiment dans le vif du sujet à présent, c’est du concret, on s’attend à accueillir un million de personnes sur une semaine. Il va falloir informer les personnes et les diriger."

Un spectacle sportif

Plus de 3000 bénévoles seront sollicités mais Olivier Maas, directeur de Brussels l’asbl , tient particulièrement à ce que tous les bruxellois puissent participer à l’événement, et de manière confortable :

"En clair on va communiquer pendant toute l’année,on va travailler sur les plans de mobilité et sur l’implantation du Tour. Le dilemme " cela doit être un spectacle sportif au cours duquel tout le monde s’y retrouve à commencer par les bruxellois."

25 000 personnes à loger

Les hôtels sont eux aussi en pleine préparation. Pendant la première semaine de juillet ce sera 25.000 personnes qu’il faudra loger : "Il y a déjà eu des contacts accrus entre certains hôtels et des équipes du Tour", explique Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de l’association des hôtels de Bruxelles

Rodolphe, "Ensuite, pour accueillir les visiteurs et la caravane du Tour, il faut savoir que l’organisation ,les équipes et la presse cela fait déjà 4 500 personnes."

Il reste 11 mois avant le Grand Départ mais pour les organisateurs, le contre la montre a bel et bien commencé.