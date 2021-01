Bruxelles zone 30 km/h - Bruxelles zone 30 km/h, donne-t-elle une image de ville fermée aux... Bruxelles et plus particulièrement son gouvernement donnent-t-ils une image de ville fermée aux voitures ? C'est en tous cas l’avis de Beci, la chambre de commerce bruxelloise. Pour répondre à cette question et à bien d’autres, une semaine après l’entrée en vigueur de la nouvelle mesure, Elke Van den Brandt, la ministre bruxelloise de la mobilité était l’invitée de Geoffroy Fabré dans Bruxelles Matin sur Vivacité ce jeudi.