Bruxelles: y aura- t-il un jour un tram entre la gare du Nord et l'aéroport de Zaventem?

Le projet existe depuis longtemps - il aurait même dû se concrétiser en 2020 - mais on ne sait toujours pas quand il pourra finalement voir le jour… Pourtant, a priori, cette ligne de tram intéresse les deux régions.

Un projet séduisant pour la Flandre ET pour Bruxelles

D'abord parce que ce tram pourrait relier une grande gare et un aéroport. Ensuite, parce qu'il va rendre accessible aux Bruxellois et aux Flamands de la périphérie des zones de bureaux jusqu'ici très peu desservies en transports en commun.

Cette ligne est donc une bonne idée mais elle va traverser la Flandre ET Bruxelles, on le disait. Il faut donc que les deux régions se mettent d'accord.

Et cet accord est un accord global qui concerne tous les dossiers "mobilité" des deux régions, c'est à dire non seulement les lignes de tram mais aussi les routes aériennes et l'élargissement du ring.

Autant dire que cet accord global n'aura sans doute pas lieu avant la fin de la législature…

La faute à qui ?

Aux Bruxellois qui refusent nos propositions, selon le ministre flamand N-VA de la Mobilité. Aux Flamands qui n'ont de toute façon pas de budget ni de permis sur leur partie du tracé, rétorquent les Bruxellois.

Autant dire que les embouteillages du côté de Zaventem ont de beaux jours devant eux…