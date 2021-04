Bruxelles-Ville : le tablier du futur pont "Suzan Daniel" sera installé ce week-end

La partie principale du futur pont "Suzan Daniel", celle située littéralement au-dessus de l’eau, sera installée ce samedi. Une opération d’envergure. Le pont Suzan Daniel permettra à l’avenir de relier directement la Gare du Nord à Tour et Taxis.

Il fait la part belle aux transports publics et aux usagers faibles. Il sera divisé en deux dans le sens de la longueur. Une partie bétonnée qui sera réservée aux BUS et aux trams et une partie en bois pour les usagers faibles. Pas possible de le prendre en voiture. Elles continueront à emprunter le pont de la place Sainctelette et celui de la place des Armateurs plus au NORD sur le canal.





Une opération impressionnante aura lieu ce week-end

Elle attend presque sagement son tour. La partie métallique du pont qui surplombera l’eau. Elle est actuellement couchée le long du canal où elle a été construite. Avant qu’elle ne puisse enfin relier les deux berges, les ingénieurs et les ouvriers retirent l’échafaudage et le coffrage qui l’entourent.

Le pont sera ensuite pivoté dans l’autre sens, perpendiculairement au canal et il va être installé sur des barges flottantes et être fixé aux deux quais et traverser le canal.

N’espérez toutefois pas pouvoir l’emprunter dimanche soir. L’opération d’envergure de ce week-end ne signe pas la fin des travaux. Il faudra encore construire les deux extrémités qui porteront le pont définitivement le pont depuis les quais et qui le rendront accessible. Le chantier est prévu au moins jusqu’à l’hiver prochain.