Bruxelles-ville : des mesures anti-foule

Bruxelles victime de son succès : ce week-end, à certaines heures, la foule se pressait sur la Grand-Place pour admirer le sapin, la crèche et les illuminations. D'où les inquiétudes des épidémiologistes : trop de monde, trop de promiscuité, voilà qui est loin d'être idéal pour lutter contre le Covid.

Ce lundi matin donc, réunion d'urgence entre le bourgmestre de la ville Philippe Close, les échevins concernés et la police. Qui ont pris des mesures, annoncées en début d'après-midi.

1 : Grand-Place

Une jauge a été fixée (mais elle ne sera pas communiquée). Dès qu'elle sera dépassée, les stewards et les agents postés aux différentes entrées demanderont aux visiteurs d'aller faire un tour et de revenir un peu plus tard, l'idée étant évidemment d'éviter que les gens, au lieu de se masser sur la place, attendent dans les rues environnantes, nettement plus étroites.

Sur la place même : les visiteurs seront priés de ne pas s'immobiliser trop longtemps. Comme on le dit à la Ville, " l'essentiel sera de garder le flux, d'éviter que les visiteurs restent trop longtemps statiques". OK pour les photos, mais pas question d'enlever le masque. De même, interdiction de boire, manger ou fumer sur la place, ici aussi pour ne pas devoir enlever le masque.

La ville insiste sur l'importance d'écouter les injonctions des agents et des stewards chargés de veiller au respect des règles et d' "encadrer les entrées".

2: Rue Neuve

La rue Neuve sera divisée afin d’assurer un flux permanent dans les deux sens et d’éviter des attroupements statiques.

Mise en place de gestion de flux dans les deux sens par des barrières Nadar, un marquage au sol et de la signalétique préventive;

Mise en place d’une limitation de l'accès rue Neuve avec la présence de steward et de policiers ;

Mise en place d’un système de comptage dynamique en temps réel de la fréquentation et diffusion de l’information aux entrées, mais également sur le site de la Ville (d’ici la fin de semaine).

Le communiqué de la Ville précise enfin qu'une évaluation aura lieu quotidiennement et que la police n’hésitera pas à restreindre ou à fermer l’accès à la rue Neuve ainsi qu’aux magasins ou à la Grand-Place si la situation le requiert.