Les lieux où se faire tester au Coronavirus pas assez connus à Bruxelles

Tester à nouveaux tout le monde dans les maisons de repos à Bruxelles ? La Région bruxelloise voudrait savoir quand et sur quels critères on pourrait le faire - © HATIM KAGHAT - BELGA

Bruxelles fait partie des bons élèves au niveau de la reprise à la hausse du nombre de cas de coronavirus en Belgique. Celui qui l'affirme, c'est le ministre bruxellois en charge de la santé, l'Ecolo Alain Maron. La Région bruxelloise comptait, la semaine dernière, 128 nouveaux cas de personnes identifiées malades du Covid-19. En hausse par rapport aux 76 nouveaux cas lors de la semaine la plus basse, début juin. "Mais dans l'ensemble, la tendance reste stable ces derniers jours", selon le Dr David Hercot, expert au cabinet du ministre de la santé. "Il n'y a donc pas d'explosion chez nous. Quant au détail par commune, ce sont évidemment les communes les plus peuplées qui comptent le plus de cas, donc Bruxelles-Ville et Anderlecht. Cela parait logique". Alors, pour éviter justement d'avoir de nouveaux cas en nombre dans la capitale, le ministre a fait part de ses priorités. "Il faut surtout agir de manière préventive", indique Alain Maron. "C'est la clé. Si on parvient rapidement à empêcher que le virus se propage une fois qu'on a identifié le foyer où il est apparu, nous allons réduire l'épidémie". Pour y arriver, la région a par exemple établi un point de contact structurel et permanent entre les bourgmestres, qui connaissent mieux leur terrain et les potentiels lieux à risque de leur commune et le service chargé du tracing au niveau de la Cocom (la commission communautaire commune, en charge de la santé à Bruxelles).

Vers un nouveau testing complet dans les maisons de repos ? Sauf que, justement, le souci est d'arriver à pouvoir réagir vite. Et cela, c'est moins évident. "Le système de tracing mis en place à Bruxelles a déjà connu des améliorations. Par exemple, la personne qui a raté l'appel des autorités (parce qu'elle a été identifiée avoir été en contact étroit avec une personne malade), peut désormais rappeler elle-même ce service. Avant, c'était impossible, cette personne devait attendre qu'on la contacte à nouveau. D'où un gain de temps", explique le ministre. "Il faut aussi encourager les personnes identifiées malades à donner plus de noms de personnes avec qui elles ont été en contact rapproché les derniers jours. Nous avons eu, au maximum, la moitié (50%) des gens contactés ces dernières semaines qui ont accepté de donner un nom". Le ministre voudrait aussi recevoir des indications plus claires de la part des autorités fédérales de santé pour savoir sur base de quels critères et à quel moment on pourrait décider de refaire un test systématique de tous les travailleurs et résidents des maisons de repos à Bruxelles. "Cela représente 25.000 personnes à Bruxelles. Et c'est le public le plus à risque, nous l'avons vu lors de la première vague de l'épidémie. La première fois que nous avons fait un testing systématique, il fallu trois semaines pour le terminer. Nous avons aujourd'hui les moyens de le refaire, mais on veut savoir à partir de quels critères on le lance", indique Alain Maron.

Les tests, encore à améliorer La capacité de faire de tests est désormais suffisante. "Le problème qui nous revient, c'est que les gens ne savent pas toujours où aller pour pouvoir se faire tester une fois qu'ils ont des symptômes ou des craintes. Certains centres de tri dans les hôpitaux ont fermé parce que plus personne n'y allait. Mais d'autres restent accessibles dans quatre hôpitaux à Bruxelles. Le lieu où aller est un premier problème. Ensuite, le délais pour obtenir son résultat semble en être un autre. Si quatre jours s'écoulent pour avoir le résultat de son test, sachant qu'un malade peut transmettre le virus déjà deux jours avant l'apparition des premiers symptômes, il y a un souci", indique le ministre. "Donc, là aussi, nous sommes en train d'améliorer les choses, notamment en rappelant et en communiquant cette liste de lieux de test vers les médecins et professionnels de la santé". La liste de ces lieux où se faire tester à Bruxelles est en ligne sur le site internet de la Cocom.