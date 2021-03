Bruxelles: une petite partie du piétonnier à nouveau en travaux à cause de problèmes de revêtements

A la hauteur des rues des Riches claires et des teinturiers, là où les voitures, les camionnettes de livraisons et les bus peuvent traverser le piétonnier, la pierre bleue souffre trop. Un chantier vient de débuter pour l’enlever et la remplacer par du béton. On parle ici d’un tout petit tronçon, moins d’un pourcent de tout le piétonnier, mais cela interpelle quelques mois seulement après la fin du chantier.

Pelleteuses et bétonneuses, le retour des engins de chantier ravive de douloureux souvenirs pour les commerçants du piétonnier. Pour Nadia, qui est pharmacienne le constat est clair :

"Après seulement quatre jours de travaux c’est une catastrophe. On sent qu’il y a déjà beaucoup moins de passage," et elle ajoute résignée "On espère que ce sera plus court cette fois-ci, c’est en tout cas ce qu’on nous a promis."

Un chantier court

La durée annoncée pour ce nouveau chantier qui se situe sur une partie très empruntée du piétonnier est fixée à un mois.

Marianne Hiernaux, porte-parole de Beliris, le maître d’ouvrage du chantier consciente que l’endroit est particulièrement sensible explique : " On est ici au croisement de la rue des teinturiers et du boulevard Anspach, c’est un véritable carrefour avec le passage de camions de livraison, des bus qui constitue un trafic très dense, on a constaté un problème de déchaussement de certains pavés. Pour rendre cela plus durable on a décidé de changer de revêtement. "

Les travaux porteront donc uniquement sur cette toute petite partie du piétonnier.

Finie la pierre bleue et place au béton

Le bourgmestre Philippe Close maintient pourtant sa confiance dans le matériau choisi en 2015 :

"On a voulu travailler avec de la pierre bleue parce que c’est du patrimoine belge, c’est aussi une matière noble, que méritait bien le piétonnier. A cet endroit on se doutait qu’il pouvait y avoir un risque par rapport au poids et on a préféré asphalter."

La Ville de Bruxelles explique encore qu’il y a à cet endroit un problème de canalisation qui nécessitait de toute façon une intervention. Elle en a profité pour changer le revêtement.