Bruxelles: une "opération chaussettes" au bénéfice des sans-abris

L''' Opération Chaussettes ' aura lieu le 25 novembre devant le Palais de Justice à Bruxelles. Il s'agit d'une grande collecte de vêtements qui existe depuis 7 ans, et dont l'objectif est de venir en aide aux sans-abris et aux précaires bruxellois.

Des chaussettes, mais pas seulement

Les chaussettes sont le symbole de cette initiative mais les besoins sont beaucoup plus larges. Echarpes, vestes, pantalons, bonnets, gants, pulls, sous-vêtements, chaussures ( dans des sacs triés et marqués: F (femmes), H (hommes) et E (enfants) ) , sacs de couchage, couvertures ainsi que des produits de première nécessité : crèmes anti-engelures, des sprays désinfectants, des pansements,… Notons que les vêtements d'été sont également acceptés.