Bruxelles : une nouvelle aide pour les métiers de contact et les commerces touchés par la crise disponible à partir du 1er juillet

Le gouvernement bruxellois vient d’approuver une nouvelle aide pour soutenir le secteur des métiers de contact (coiffeurs, tatoueurs etc.) ainsi que les commerces dits " non essentiels ".

En avril dernier, les métiers de contact avaient dû à nouveau fermer quelques semaines à cause de la situation sanitaire. Les commerces dits "non essentiels", quant à eux, avaient pu rester ouverts, mais uniquement sur rendez-vous.

Concrètement, il s’agit d’une prime de 3000€ par établissement pour les métiers de contact et d’une prime de 1500€ par établissement pour les commerces dits "non essentielle".

"Cette nouvelle indemnité est une bulle d’air pour les entreprises et indépendants concernés. Grâce à la couverture vaccinale qui s’étend, il est à espérer que ces fermetures sont maintenant loin derrière nous. Et que tous les efforts puissent être consacrés à la relance et au redéploiement de l’économie bruxelloise " explique Barbara Trachte, secrétaire d’Etat à la Transition économique.

L’ensemble des conditions pour obtenir la prime, ainsi que le formulaire d’introduction de celle-ci seront accessibles ce jeudi 1er juillet sur le site de Bruxelles Economie Emploi : www.primecovid.brussels. Le budget prévisionnel pour cette mesure a été évalué à 15 millions d’euros.