Bruxelles: une fresque du parcours Street Art met à l'honneur Eddy Merckx et Yvonne Reynders

Une nouvelle fresque artistique a été dévoilée ce mercredi sur les murs de l'Institut des Arts et Métiers de Bruxelles, à l'occasion du Grand Départ du 106e Tour de France cycliste, le week-end prochain à Bruxelles. Eddy Merckx avait triomphé pour la première fois au Tour en 1969, il y a donc tout juste cinquante ans. Il avait ensuite rejoint Jacques Anquetil dans la légende de la Grand Boucle, en récidivant en 1970, 1971, 1972 et 1974. Yvonne Reynders, aujourd'hui âgée de 81 ans, née à Schaerbeek en 1937, a été entre autres quatre fois championne du monde sur route en 1959, 1961, 1963 et 1966.

C'est l'artiste française Amandine Levy, enseignante à La Cambre, qui a été appelée pour concevoir cette fresque géante de vingt-quatre mètres de haut.

Elle a été réalisée en deux semaines avec l'aide de plusieurs personnes, et fait à présent partie du parcours Street Art de la Ville de Bruxelles.

Présente lors de l'inauguration de la fresque, Yvonne Reynders n'a pas caché son énorme émotion. "C'est le genre de choses dont on rêve, mais qui généralement ne se réalise jamais", a-t-elle dit. "Quel grand honneur pour moi de me retrouver ici à cette occasion. Et quelle magnifique fresque. Je remercie tout le monde pour ce très beau travail. Et soyez sûr(e)s que je n'oublierai jamais ce jour...".

Eddy Merckx, 74 ans, n'avait lui pas été en mesure de se déplacer pour l'événement.

Samedi la première étape du Tour partira à midi Place Royale. Elle comptera 194,5 kilomères et arrivera vers 17 heures devant le Château de Laeken, sur l'avenue du Parc Royal.

Dimanche un contre-la-montre par équipes se disputera sur un parcours plat de 27 kilomètres entre le Palais Royal et l'Atomium, en passant par Woluwé-Saint-Pierre, Auderghem, Watermael-Boitsfort, le Bois de la Cambre, Ixelles, Etterbeek, Schaerbeek, le château de Laeken et le Parc d'Osseghem.