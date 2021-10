Bruxelles : une campagne pour inciter les entreprises à intensifier le tri des déchets

Le tri est une obligation légale pour les entreprises en Région de Bruxelles-Capitale. Mais la campagne "", lancée vendredi conjointement par Fost Plus, Bruxelles Environnement et Valipac, sensibilise au fait que la gestion des déchets en entreprises, commerces et établissements Horeca présente aussi des avantages non négligeables.

Sous le slogan "Bravo de garder le tri dans vos priorités", la campagne veut inciter les commerçants et entreprises à maintenir et intensifier leurs efforts de tri de leurs déchets.

Cette campagne sensibilise les professionnels bruxellois à trois questions: le tri obligatoire; l'obligation de bien gérer ses déchets et en garder la preuve; et l'utilisation de sacs ou de conteneurs fournis par le collecteur (et non pas les sacs destinés aux ménages, tels les sacs blancs de Bruxelles Propreté) afin de permettre aux entreprises une meilleure gestion de leurs déchets.

"En s'investissant dans la gestion des déchets, les entreprises, commerçants et le secteur Horeca entrent dans le cercle vertueux qui permet la gestion durable des ressources: triés, les matériaux peuvent être recyclés en matières premières secondaires qui serviront à produire de nouveaux produits", écrit Fost Plus.