Bruxelles: Un piétonnier qui commence enfin à être aménagé

Vous ne l'avez pas manqué si vous êtes passés par le centre-ville ces derniers jours, les travaux d'aménagement du piétonnier ont pris un coup d'accélérateur !

Les équipes ont commencé une nouvelle phase du chantier : la pose des pierres bleues de revêtement autour de la place de Brouckère, des pierres dites "clivées", qui ne sont donc pas totalement plates en surface. Elles comportent du relief, histoire de pouvoir éviter au passants de glisser à l'avenir à cet endroit, précisent les responsables. Quelques arbres ont aussi été plantés.

Et côté timing ? Beliris, le service fédéral qui finance et coordonne le chantier aux côtés de la Ville de Bruxelles promet, que la Place de Brouckère devrait être totalement aménagée pour la fin 2018. Quant au reste du piétonnier, il faudra patienter un peu plus longtemps. Marianne Hiernaux, la porte-parole de Beliris nous l'explique dans l'interview ci-dessous.