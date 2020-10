Bruxelles: Un nouveau village de testing Covid au pied du Cinquantenaire

Ensuite, direction un local préfabriqué où on vous met la fameuse petite tige dans le nez pour faire le prélèvement. Une petite grimace de douleur plus tard. "Ca pique un peu, c'est vrai, mais c'est largement supportable". Et c'est déjà fini. Si tout va bien, le résultat d'analyse sera communiqué dans les 48h.

La procédure est la même que dans n'importe quel centre de test. Les visiteurs s'inscrivent d'abord à un premier guichet, en donnant leurs infos personnelles, éventuellement le QR code qu'ils ont reçu des autorités pour se faire tester. "C'est mon cas", justifie cette jeune femme qui est l'une des première à se faire tester dans ce nouveau centre. "J'ai en fait reçu un coup de fil du tracing center pour me demander d'effectuer un test, donc j'ai pris rendez-vous, et voilà".

Une procédure rapide. "J’avais rendez-vous à 10h. C’était un peu lent à l’accueil, mais pour le reste, ça a très bien été. Un petit 1/4 d’heure en tout", explique la patiente.

Et une procédure assez simple. Alors pourquoi cela prend tant de temps pour ouvrir un nouveau centre alors qu’aujourd’hui il faut parfois faire la file deux ou trois heures devant un hôpital à Bruxelles pour être testé ? "C’est impossible d’avancer plus vite. Pour être clair, on fait le plus vite qu’on peut", justifie Alain Maron, le ministre régional bruxellois en charge de la santé.

"Parce que ce n’est pas le tout d’effectuer des tests ici. Il faut encore que des laboratoires analysent ensuite tout cela et transmettent les résultats aux personnes". Et ces capacités d’analyse en laboratoire, elles dépendent du fédéral. "Pas de la Région, qui ne peut donc que s’adapter et suivre les capacités offertes", justifie le ministre Maron.