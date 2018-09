Bruxelles: Un migrant condamné pour avoir donné des coups de couteau

Un Érythréen de 18 ans condamné ce vendredi à deux ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles après une bagarre au couteau. Les faits se sont déroulés le 27 mars 2018 sur un parking autoroutier à Grand-Bigard.

Rappel des faits

Plusieurs groupes de migrants se sont échauffés et l'un des protagonistes en est ressorti avec le visage lacéré par un couteau. La police a trouvé à proximité de la victime un homme dont les vêtements étaient imbibés de sang et qui avait un couteau à ses pieds. Cet homme a été interpellé mais le lendemain, la police a reçu un message de la victime et d'un témoin qui précisait que l'auteur réel s'était retranché gare du Nord. C'est là qu'il a pu être interpellé. Le premier suspect interpellé a tout de même été condamné pour séjour illégal.

Jugement

Poursuivi pour tentative de meurtre, le tribunal correctionnel l'a finalement condamné à deux ans de prison pour coups et blessures volontaires avec une incapacité de travail. Pour le vol d'un GSM, le jeune Érythéen a encore écopé d'une peine supplémentaire de six mois et une autre de trois mois pour séjour illégal.