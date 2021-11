Bruxelles : un magasin du centre-ville spécialisé dans les articles en matériaux recyclés

Giancarlo Pina est le gérant du magasin, la plupart des objets proposés à la vente ont été créés de ses mains, et pour les autres, il explique comment s’opère la sélection : "Toutes sortes d’objets susceptibles d’être recyclés et valorisés par une activité artistique ou artisanale sont les bienvenus. Quand les choses ne sont pas recyclées, elles sont en tout cas faites main, comme des lampes ou des sculptures."

Beaucoup d’heures de travail sont nécessaires pour la fabrication de ces objets, comme le Manneken-Pis présenté ici et vendu à 150 euros. D’autres articles encore, des meubles, des étagères des tabourets et des armoires en cartons sont l’œuvre d’Anaïs, qui fait du "sur-mesure". "C’est mon métier", explique la créatrice, "les gens appellent et me donnent leurs idées, et ensuite je les réalise."

Cela fait un an qu’une dizaine d’artisans exposent leurs créations dans ce magasin aux allures de caverne d’Alibaba. Il propose en effet 1001 objets de récupération pour décorer l’intérieur de vos maisons.