Bruxelles : un futur projet pour autoriser les baignades dans le canal

L’été dernier, les expériences de baignade en plein air à Bruxelles n’ont pas vraiment été une réussite… Et pour cause, la qualité de l’eau des espaces de baignade en plein air est relativement fluctuante à Bruxelles. En été, les fortes chaleurs et les précipitations peuvent rapidement changer la donne.

Le collectif Pool is Cool

Une seule expérience a pu aboutir, il s’agit de celle dans les étangs de la Pede à Anderlecht grâce au collectif Pool is Cool. Ce collectif a été créé par des citoyens bruxellois pour réintroduire la natation publique en plein air à Bruxelles. Ils souhaitent trouver des solutions plus structurelles et à terme pouvoir nager aussi bien dans les étangs que dans le canal.

Mais nager dans le canal n’est pas gagné puisque " le canal c’est l’avenir pour le transport de marchandises durables. Il faut s’imaginer que ces bateaux font plusieurs milliers de tonnes et on peut difficilement permettre à des baigneurs d’occuper le même plan d’eau ", témoigne Sylvain Godfroid, porte-parole du port de Bruxelles, " et il y a aussi le problème de la qualité de l’eau, il faut savoir que le canal à Bruxelles est le plus grand bassin d’orage pour la région et donc en cas de fortes pluies et quand les égouts sont saturés, il y a des systèmes qui permettent que les égouts se déversent dans le canal plutôt que dans la rue ".

À tout problème sa solution

Pour l’un des membres du collectif Pool is Cool, Paul Steinbruck : " Il y a beaucoup de possibilités pour l’avenir ", parmi les solutions envisagées : " peut-être avoir des étangs dédiés à la baignade, avec un système de filtrage, ou avoir dans le canal une piscine flottante comme c’est déjà le cas à Berlin ou Vienne ". Le port de Bruxelles est ouvert à la discussion. " Il y a plusieurs années, il y a déjà eu un projet de piscine flottante. Mais celui-ci ne sait jamais fait par manque de budget ", confie Sylvain Godefroid, " ce serait une bonne solution, ça élimine presque complètement le risque d’accidents avec les bateaux et ça élimine aussi les problèmes de l’eau du canal ". Toujours selon Paul Steinbruck, " si l’endroit est propice et qu’on peut assurer la sécurité des baigneurs, on peut l’imaginer ".

Le port serait prêt à accueillir le projet, mais ce n’est pas lui qui va le financer. Pool is Cool dit être en contact avec des sociétés privées qui pourraient bien être intéressées. Mais aucune date n’est avancée jusqu’ici… Le collectif Pool is Cool espère que cela se fera dans les 2 ou 3 ans.