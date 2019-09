Bruxelles toujours à la recherche d'une solution de remplacement de la Porte d'Ulysse

Le gouvernement bruxellois et plus spécifiquement les cabinets d'Alain Maron (Ecolo) en charge de l'Aide aux Personnes au sein de la Commission Communautaire Commune, et du ministre-président Rudi Vervoort (PS), sont toujours à la recherche d'une solution de remplacement au centre d'hébergement pour (trans)migrants organisé à la Porte d'Ulysse, mais le compte à rebours continue, a affirmé en substance le premier cité.

M. Maron était interrogé par plusieurs députés à l'occasion de la séance plénière du parlement bruxellois réuni pour la rentrée de l'assemblée de la Commission Communautaire Commune. Ils l'ont interrogé sur les conséquences de la fermeture annoncée de ce lieu.

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert, il y a une semaine à la prolongation, jusqu'au 30 septembre prochain, de la convention d'occupation précaire du bâtiment de la Porte d'Ulysse, situé à Haren, précisément pour l'accueil de nuit de (trans)migrants et de sans-papiers.

Mais le bien est destiné à l'école régionale des métiers de la sécurité qui souhaite pouvoir l'occuper à partir du mois d'octobre.

La convention d'occupation précaire lie, déjà depuis plusieurs mois, la Ville de Bruxelles et l'opérateur régional Citydev.

Mardi, plusieurs député(e)s (V. Jamoulle - PS; C. Fremault - cdH; C. Lecocq - Ecolo) se sont inquiété(e)s des conséquences essentiellement humanitaires d'une absence de solution de remplacement.

Mathias Vanden Borre (N-VA) a quant à lui jugé que dans ce dossier, la Ville et la Région soutenaient une situation illégale, à savoir la présence sur le territoire de gens qui pourraient introduire une demande d'asile, mais ne le font pas.

Dans sa réponse, Alain Maron a souligné que les deux cabinets ministériels ne ménageaient pas leur effort pour trouver une solution. Des contacts sont pris à cet effet tous azimuts avec les opérateurs régionaux, communaux, fédéraux, et privés pour trouver une nouvelle solution d'hébergement temporaire.

"Nous ne perdons pas espoir", a-t-il encore dit.

Des contacts seront également pris prochainement avec la ministre fédérale en charge de l'Asile et de la Migration, en affaires courantes, Maggie De Block (Open Vld).

Toujours selon Alain Maron, des initiatives sont également prises pour pérenniser le financement de l'opération dans le cadre des travaux budgétaires.

Clôturant les échanges, Véronique Jamoulle a jugé que si les dix-neuf communes de la capitale y mettaient chacune du leur, il serait bien plus facile de gérer l'hébergement de 350 personnes.



