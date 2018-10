Bruxelles: revoir les façades au-dessus des sex-shops

Un nouveau gros chantier se profile dans le centre-ville de Bruxelles. Le Boulevard Adolphe Max va être complétement refait. C'est ce boulevard qui va de la Place de Brouckère à la Place Rogier et qui, ces dernières années, est moins connu pour ses façades remarquables que pour être un quartier chaud.

Pourtant, l'échevin de l'urbanisme y tient mordicus : "c'est l'un des plus beaux boulevards de Bruxelles", affirme Geoffroy Coomans (MR). "Il suffit en fait de lever les yeux. Ce boulevard est celui qui compte le plus grand nombre de maisons ayant reçu des prix d'architecture au 19ème siècle. Il est exceptionnel".

Beau en haut, chaud en bas

Actuellement, les façades art nouveau (à gauche) côtoient les sex-shops (à droite), avec au milieu un ancien cinéma X désormais fermé - © B. Schmitz - RTBF

Sauf qu'aujourd'hui, sans lever les yeux, les vitrines affichent une image un peu différente. Beaucoup de night shops, de snacks qui proposent kebaps et durums, mais aussi des sex-shops, des bars de strip-tease et... le dernier cinéma pornographique de Bruxelles. "Donc, il temps de revoir l'offre commerciale de façon qualitative, parce qu'aujourd'hui pas mal d'enseignes refusent de venir s'installer sur place à cause de la réputation qui pourrait venir avec ce genre de voisins", explique l'échevin.

Et pour arriver à ce changement, la Ville prévoit donc un gros lifting à 4 millions d'euros. Ici, on va faire de nouveaux trottoirs très large, six mètres de chaque coté de la voirie. Une voirie à une seule bande pour les voitures, mais entourée de deux bandes cyclistes, une dans chaque sens. Le tout placé au même niveau. Fini donc les bordures, ainsi que les gros pots pour contenir des arbres. Ils seront dorénavant directement plantés dans le sol.

On gardera aussi des places de parking, mais moins qu'à l'heure actuelle. "Le but est de faire de ce Boulevard le complément des commerces de la rue Neuve voisine et de ceux du piétonnier tout proche. Alors qu'aujourd'hui, le Boulevard Adolphe Max sert surtout de parking pour ceux qui vont faire leurs courses rue Neuve".