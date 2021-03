Bruxelles: restauration de la façade nord de l'Église Sainte-Catherine

La restauration de la façade de l'Église Sainte-Catherine qui donne sur les quais du Marché aux Poissons débute ce lundi, indique l'opérateur du gouvernement fédéral en charge des constructions publiques pour Bruxelles, Beliris. Des tailleurs de pierre, menuisiers, ferronniers et maîtres verriers se mettront à l'ouvrage pour restaurer la façade du bâtiment datant du 19e siècle.

L'église a été construite en pierre de Gobertange, un matériau naturel et poreux abîmé par le temps et noirci par la suie. Les artisans se serviront donc de techniques à basse pression pour le nettoyer. Ils effectueront en outre des réparations et remplaceront les éléments gravement endommagés. Plusieurs croix et gargouilles disparues seront ainsi reconstruites.

Quant aux vitraux, ils quitteront l'église un certain temps pour être restaurés par des vitriers spécialisés. Ils seront entièrement démontés afin de les nettoyer et réparer en profondeur.

Les portes en bois du portail latéral seront elles aussi nettoyées et réparées, puis vernies. Les éléments décoratifs en bronze manquants seront fixés et les serrures et ferrures réparées ou remplacées.

Les clôtures d'origine en fer forgé seront nettoyées, elles aussi en atelier. Des reproductions de l'ancien modèle se substitueront à une partie qui avait été remplacée par des grilles en fonte. La clôture sera placée plus près de l'église, comme c'était le cas à l'origine, ce qui permettra d'élargir le trottoir. Des jardinets seront également aménagés.

Le coût de ces travaux s'élève à trois millions d'euros. La restauration devrait s'achever en 2023 et sera gérée par Beliris, l'entrepreneur Artes Woudenberg et l'auteur de projet SUM, en collaboration avec la Ville de Bruxelles.

"Ces travaux permettront aux artisans, du ferronnier au tailleur de pierre, d'exercer leur fabuleux savoir-faire et de redonner son lustre à l'Église Sainte-Catherine", se réjouit la ministre Karine Lalieux (PS), chargée de Beliris.

La façade ouest de l'église avait déjà été refaite en 2013.