Bruxelles: reprise de la circulation des trams 7 et 25 mercredi entre Meiser et Pétillon

La circulation des trams 7 et 25 reprendra mercredi matin dès le début du service entre les arrêts Meiser et Pétillon, situés sur les communes bruxelloises de Schaerbeek et Etterbeek, annonce la Stib mardi après-midi sur son compte Twitter.

La circulation des trams 7 et 25 est interrompue entre ces deux arrêts depuis vendredi à la suite d'une fuite sur une canalisation d'eau à hauteur du carrefour entre le boulevard Louis Schmidt et la rue Cardinal Lavigerie à Etterbeek. Un léger affaissement de chaussée a été constaté en lien avec la fuite.

Des bus navettes sont affrétés par la société bruxelloise de transports publics sur le tronçon impacté.