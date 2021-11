Bruxelles : qui est le mystérieux donateur des installations cyclistes ?

Regardez bien le ou la cycliste sur cette photo, qui roule à côté d'une piste cyclable en cours de réalisation. C'est peut-être lui ou elle qui a donné, depuis 2018, plus de 4 millions d'euros pour réaliser, dans la Région de Bruxelles-capitale, des aménagements destinés à améliorer les infrastructures cyclistes.

Le Fonds Bikes in Brussels est géré par la Fondation Roi Baudouin. C'est la Fondation qui organise les réunions du jury qui sélectionne, tous les trois mois, les projets qu'il juge les plus intéressants et décide du montant à leur allouer. En novembre, il a fait connaître les noms de huit projets qui se partageront 100.000 euros.

Parmi ces projets, on trouve diverses associations et écoles désireuses d'aménager des parkings à vélo. On trouve aussi Roof, un projet né à Ixelles, qui propose de mettre en lien des propriétaires de garages ou de boxes désireux de rentabiliser leurs espaces et des cyclistes désireux de trouver un endroit pour garer leur vélo en toute sécurité près de chez eux. A terme, Roof envisage de proposer 500 places dans l'ensemble de la ville.

Si la Fondation gère les actions du Fonds, ce n'est pas elle qui l'a créé ou qui le finance. Et, quand on demande à Kathy Verbyst, responsable presse de la Fondation, qui est ce ou cette mécène aux poches plus que profondes, elle se retranche derrière un "no comment" :

" Nous avons à coeur de respecter les souhaits de nos philanthropes. Dans ce cas ci, le généreux donateur souhaite rester discret. Pour lui, c'est la cause qui compte avant tout et pas la personne."

Pas la peine de tenter d'amadouer Cathy Verbyst à coups de "On aimerait tellement remercier quelqu'un d'aussi généreux". Elle répond juste : "On lui transmettra vos remerciements." L'identité de celui ou celle qui alimente le fonds restera inconnue pour l'instant.

Pourtant, son fonds est exceptionnel : généralement, les fonds gérés par la Fondation lancent des appels à projet limités dans le temps. Ici, pas de limite : vous pouvez en permanence proposer vos idées. Quatre fois par an, le jury sélectionne ses préférées et décide du montant à leur allouer. Tout le monde ou presque peut soumettre un projet : il suffit d'être une association du secteur non-profit (ASBL, école, comité de parents...) ou un pouvoir public.

Depuis fin 2018, 53 projets ont ainsi reçu un (sérieux) coup de pouce.