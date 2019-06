Bruxelles: Quelque 250 pompiers manifestent de manière spontanée dans le centre ville

Une action spontanée des pompiers de Bruxelles réunit lundi matin quelque 250 sapeurs dans le centre de la capitale, a indiqué la police locale. La manifestation se déroule pour l'instant sur le boulevard Emile Jacqmain. Les pompiers dénoncent une décision du gouvernement bruxellois, en affaires courantes, de supprimer les primes des équipes spéciales (plongeurs, "grimpeurs") et de modifier le paiement des gardes. "Auparavant, nous avions des allocations forfaitaires de garde", explique le délégué principal du SLFP Eric Labourdette, "tout à coup parce que la région, depuis 2007 - c'est quand même incroyable - n'a pas payé les retenues ONSS sur ces allocations forfaitaires de garde, elle risque une amende de 30 millions d'euros à peu près. La région a conclu un compromis avec l'ONSS et on passerait à la prime d'opérationnalité, comme toutes les zones de secours, et celle-là, elle est dispensée de retenue ONSS."

Les hommes et femmes du feu ne se contentent pas de défiler en cortège dans le centre-ville, complète Eric Labourdette. Les postes avancés se sont joints au mouvement en sortant les autopompes et bloquent certains grands axes de la capitale.