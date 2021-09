Bruxelles : Quel sera l’impact de la crise sanitaire sur le décrochage scolaire ?

A l’Athénée Da Vinci, logé dans un quartier populaire de la commune d’Anderlecht on connaît bien le problème du décrochage. Dans cet établissement, chaque année, sur 500 élèves il y a jusqu’à 120 décrochages et cela pour des raisons directement liées à la précarité de la famille de l’élève. La plupart du temps l’école parvient à en "raccrocher" la moitié, grâce au travail du DIAS, un dispositif interne d’accrochage scolaire.

La question des conséquences de la crise sanitaire sur le décrochage scolaire est une question cruciale, et encore plus à Bruxelles où le problème du décrochage est déjà plus aigu au départ. Ces deux dernières années ont été à ce point mouvementées que certains observateurs redoutent une augmentation des élèves largués, voire des abandons.

Il n’y a pas encore de statistiques officielles pour mesurer l’ampleur des dégâts. Mais les premiers chiffres pour 2020 laissent penser qu’il y a eu plus d’absentéisme.

Quand on pousse la porte du SAS Bruxelle-midi, un service qui accueille les ados qui ne sont pas à l’école, la directrice Kheira Lardjam, confirme la tendance, non seulement les demandes arrivent tôt, mais en plus elles émanent d’un public jusqu’ici épargné.

" On a eu des cas de jeunes qui jusque-là avaient une scolarité tout à fait parfaite, et qui avec le confinement, et le fait d’être derrière un écran et de ne plus avoir de contacts sociaux, ont vraiment décroché. On a aussi observé chez certains professeurs et dans certaines écoles qui voulaient maintenir le niveau, une tendance à avoir des exigences plus grandes, alors que les jeunes étaient déjà fragilisés du fait d’être isolés chez eux."