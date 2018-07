Bruxelles-Propreté : un ajustement budgétaire de 15 millions d'euros imprévu

Couac au sein de Bruxelles-Propreté. Lors du dernier conseil des ministres, Fadila Laanan, la Secrétaire d'Etat bruxelloise chargée de la Propreté publique a dû demander 15 millions d'euros supplémentaires pour l’engagement de personnel sans disposer du budget ad hoc.

Les 15 millions demandés, principalement pour l’engagement de personnel, se décomposent en deux montants distincts. Un premier montant de 6 millions supplémentaires pour l'année 2018 écoulée. Un second de 9 millions qui sert de prévision pour l'année 2019. La Secrétaire d'Etat bruxelloise, Fadila Laanan, explique cette hausse budgétaire imprévue par les différentes réformes de l'institution couplées à un manque de communication avec la direction de Bruxelles-Propreté.

"Depuis janvier 2017, nous sommes dans le cadre d'une nouvelle réforme des collectes. On aussi complètement réformer le nettoyage et on a mis plus d'agents sur le terrain. On est face à une nouvelle situation. Donc dire qu'on n'a pas fait ceci ou cela ne sert à rien. Il y a eu parfois un manque de dialogue, mais ce n'est pas le plus important car ce qui compte, c'est de se demander si ce personnel est nécessaire. À cette question, nous répondons, oui", ajoute-t-elle.

Pour l'opposition, ce nouvel ajustement budgétaire imprévu démontre clairement un manque d'anticipation. Pour Arnaud Pinxteren, député bruxellois Ecolo,"c'est une nouvelle illustration de l'amateurisme du management à Bruxelles-Propreté et de la faiblesse de la tutelle politique qui n'en est pas à ses premiers dysfonctionnements. Ce qui me gêne profondément, c'est qu'on réagit uniquement en cas de crise, à posteriori. Je pense qu'il faut maintenant agir autrement".

Pour éviter de futures surprises, l’organisme de propreté publique dispose maintenant d'un plan de personnel. D'après la ministre, cela permettra d'anticiper les coûts liés aux prochains engagements. Elle ajoute qu'un audit sera réalisé en octobre prochain en vue d'améliorer la collaboration entre son cabinet et la direction de Bruxelles-Propreté.