Bruxelles Propreté n'acceptera plus de sacs verts non réglementaires

L’agence Bruxelles-Propreté a constaté une augmentation significative de sacs verts non réglementaires lors des collectes des déchets de jardin. Il s’agit principalement de l’ancien modèle régional. Ces sacs en plastique ne sont plus réglementaires depuis le 1er janvier 2018. Pour s’en débarrasser, les personnes qui en auraient encore en stock sont invitées à les jeter, vides, dans le sac blanc. Ils ne seront ni échangés ni remboursés. A partir du lundi 8 juin 2020, annonce Bruxelles propreté mardi dans un communiqué, les sacs non réglementaires ne seront plus collectés.

Comment reconnaître les sacs non-réglementaires ?

Les sacs non réglementaires sont reconnaissables, soit ils ne sont pas identifiés par le logo de la Région de Bruxelles-Capitale et celui de Bruxelles-Propreté, soit ils sont en plastique et ne sont donc pas biodégradables, soit leur contenu est supérieur à 60 l, tous ces critères peuvent se cumuler.

Les sacs biodégradables réglementaires sont disponibles par rouleau de dix sacs dans les grandes surfaces, les magasins de bricolage, les jardineries et certains magasins de détail.