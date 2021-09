Bruxelles-Propreté en grève ? Rentrez vos sacs non-ramassés !

Plus de la moitié des tournées dans l'ensemble des trois secteurs du ramassage des ordures ménagères n'ont pas été effectuées vendredi matin en raison d'un mouvement de grogne chez Bruxelles-Propreté, indique Michel Piersoul, porte-parole SLFP.

Bruxelles Propreté remarque que les communes les plus affectées par la mise en grève d'une partie du personnel sont, pour les sacs blancs, Ganshoren (aucun ramassage effectué), Jette (seulement 10% des sacs collectés), Koekelberg (20%), Molenbeek-Saint-Jean (30%), puis Woluwe-Saint-Lambert et Anderlecht (50%). Des perturbations de moindre importance ont été relevées à Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Haren et Woluwe-Saint-Pierre. Les sacs jaunes n'ont pas été collectés à Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Ganshoren, Haren, Koekelberg et Woluwe-Saint-Lambert. Seuls 2% des sacs ont été ramassés à Jette et 5 % à Woluwe-Saint-Pierre. Les cartons ont tout de même été ramassés à hauteur de 20% à Molenbeek-Saint-Jean et de 50% à Anderlecht. Bruxelles-Propreté invite les habitants concernés à rentrer leurs sacs chez eux et à les représenter au prochain ramassage. Les collectes en conteneurs ont aussi été partiellement touchées par ce mouvement de grève. Les recyparks régionaux ont fonctionné normalement à l'exception de celui de Woluwe-St-Pierre.

Le syndicaliste précise que les motivations des grévistes sont multiples. Elles peuvent concerner le mouvement de protestation parti du secteur NOH (Neder-Over-Heembeek) pour un allégement des tournées mais aussi la manifestation de la FGTB contre la norme salariale couverte par un autre préavis de grève. Il remarque encore que certains travailleurs ont pu préférer se mettre en grève que de risquer d'être en retard au travail avec les perturbations du trafic attendues et d'être pénalisés en rapport sur leurs salaires.

Les grévistes de Nder-Over Hembeek (NOH) réclament un allégement des tournées, qui sont devenues trop lourdes avec la reprise des activités liées à la levée progressive des restrictions sanitaires. "A NOH, deux ou trois tournées avaient été supprimées et donc le travail devient plus lourd pour chacun des travailleurs", explique le syndicaliste. "Ce n'est pas encore arrivé aux secteurs du Triomphe et du Bempt".

Des premiers remous avaient agité le personnel du secteur NOH lundi et mardi. Certains travailleurs avaient tardé à sortir pour le ramassage.

La direction de Bruxelles-Propreté a organisé mardi matin une réunion d'urgence avec les trois organisations syndicales. Par la suite, "un mail a été envoyé aux trois syndicats signalant qu'un avis motivé allait être préparé, mais qu'en attendant le personnel devait prendre tout ce qu'il trouvait sur ses tournées", ajoute Michel Piersoul. "Le personnel qui n'était pas d'accord de monter à 6 tonnes ou plus par tête s'est mis en grève mercredi. (...) Au-dessus de 5,5 tonnes par homme, le reste doit normalement être enlevé par des camions-balais."

Sous couvert d'un préavis de grève relatif à l'optimisation des tournées qui a été déposé par le SLFP, environ 80% des équipes de NOH ont refusé de sortir ramasser les poubelles mercredi matin. Jeudi, environ 50% des premières équipes du matin du secteur NOH n'ont pas travaillé et 10 travailleurs du Bempt, soit environ 5 camions, se sont mis en grève par solidarité, refusant de faire des tournées de rattrapage et de porter atteinte au mouvement de protestation de leurs collègues.