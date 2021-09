Bruxelles : Philippe Close (PS) accusé de jouer un double jeu par Geoffroy Coomans (MR)

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, jouerait-t-il un double jeu ? D'un côté, il prend un arrêté pour maintenir l'obligation du port du masque dans les quartiers commerçants. De l'autre, il demanderait à la police bruxelloise de ne pas réellement appliquer ce qu'il préconise. C'est en tout cas l'accusation formulée par le conseiller MR, Geoffroy Coomans, lors du conseil communal du lundi 6 septembre.

Ce dernier ne conteste pas la décision du bourgmestre d'obliger au port du masque rue Neuve. Ce que l'élu libéral reproche à Philippe Close, c'est de faire preuve d'hypocrisie.

" Ce qui me dérange, c’est que d’un côté, Philippe Close dit qu’il va être sévère et qu’il faut faire appliquer l’ordonnance de police. Et dans le même temps, les policiers me disent que le bourgmestre de Bruxelles leur demandé de ne pas la faire appliquer, et de ne pas rappeler aux gens de garder le masque. Moi, je n’aime pas cette situation d’entre deux où l’on est laxiste tout en donnant une fausse impression qu’on est sévère ", dénonce-t-il.

La non-réponse de Philippe Close

De l’autre côté, Philippe Close n'a pas réellement souhaité répondre à son détracteur. " Il n’y a pas de question. Je réponds à des questions, mais il n’y en a pas. C’est une réflexion, et je ne la partage pas. Je pense que les chiffres démontrent l’inverse puisqu’au niveau de la verbalisation, on ne peut pas dire que la zone ait été inactive. Monsieur Coomans a l’impression d’avoir une information sur quelque chose que j’aurais dit à la police. Mais je ne vais pas réagir aux rumeurs " a-t-il réagi, impassible.

Geoffroy Coomans maintient cependant ses affirmations, qu’il aurait obtenues de sources policières.