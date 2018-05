Bruxelles passera bientôt au gaz "riche"

A Bruxelles on va bientôt changer de gaz. Les Pays-Bas qui, depuis des décennies, nous fournissent le gaz naturel dit "Pauvre" vont bientôt en arrêter l'extraction. A partir de 2020 et progressivement jusqu'en 2023 nos installations devront s'adapter à un nouveau produit : le Gaz Riche " Un gaz plus calorifique et moins polluant. Les utilisateurs seront bientôt invités à faire vérifier que leurs installations fonctionnant au gaz sont compatibles.

Opération combinée

Une opération qui peut être combinée avec celle, obligatoire, du contrôle périodique des chaudières, explique Philippe Massart , Directeur de la communication chez sibelga, et qui donc ne génèrera pas de frais supplémentaires.

Car selon Sibelga, la grande majorité des appareils à Bruxelles sont déjà prêts à fonctionner avec le Gaz " riche " :

"Nos estimations nous montrent que sur base du parc d’appareils installés à Bruxelles, 98pc sont compatibles " ,ajoute le directeur.

Tous compatibles depuis 1978

"Si Toutefois une installation compatible devait nécessiter un réglage, l’opération se fera en même temps que le contrôle périodique et ne pourra pas faire l’objet d’un supplément", insiste Philippe Massart et celui-ci de mettre en garde : "Si un installateur vous dit que votre appareil est compatible mais qu’il faut tout de même changer des pièces, méfiez-vous, ce n’est pas vrai."

En Belgique tous les appareils vendus depuis 1978 sont compatibles pour les deux gaz.