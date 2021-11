Bruxelles participe à la Nuit du cirque

La Nuit du cirque aura lieu les 12 et 13 novembre dans onze pays, où 145 rendez-vous avec le public ont été programmés à cette occasion.

En Belgique, le Centre international de création des arts du cirque "UP-Circus & Performing Arts" (anciennement "Espace Catastrophe") s'est appuyé sur plusieurs structures, opérateurs, compagnies et acteurs pour organiser cet événement dans le but de "porter plus haut et plus fort encore la voix du cirque d'aujourd'hui".

À Bruxelles, deux soirées seront proposées dès 18h30 en l'espace "UP" à Molenbeek-Saint-Jean avec des animations diverses, des performances, des happenings ou encore des rencontres "qui permettront au public de déguster sans modération le spectacle et les divertissements proposés".

Un concert karaoké est prévu à partir de 22h00 et pourrait se prolonger tard dans la nuit. L'événement sera gratuit. Les réservations se font par le biais du site : www.upupup.be.