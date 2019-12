Bruxelles : nouvelle faible perturbation des collectes de poubelles vendredi

La collecte des sacs-poubelles jaunes a été perturbée ce vendredi dans la capitale, surtout à Ganshoren (80% des collectes assurées), et dans une moindre mesure à Jette, Koekelberg, Molenbeek et Laeken. "Des équipes de rattrapage sont mobilisées vendredi après-midi et le resteront samedi et dimanche", précise Bruxelles-Propreté.

Les habitants dont les poubelles n’ont pas été ramassées sont invités, dans la mesure du possible, à les rentrer jusqu’à la collecte suivante. Les sacs blancs seront retirés normalement samedi, assure Bruxelles-Propreté, qui s’excuse auprès des habitants touchés.

Selon l’organisme, la majorité des équipes travaillent normalement et le nombre de membres du personnel qui a participé aux actions de ralentissement a diminué par rapport aux jours précédents.

Prendre en compte la pénibilité

Depuis le mois de novembre, des travailleurs de Bruxelles-Propreté mènent un mouvement de contestation contre l’augmentation de la charge du travail et l’allongement des tournées, une conséquence de l’entrée en vigueur de la réforme des collectes de 2017.

Lundi, la direction a fait une série de propositions aux organisations syndicales. Un groupe de travail sera, notamment, constitué en janvier pour mieux prendre en considération la pénibilité du travail des agents.