Bruxelles-Nord: plus d'infractions routières mais moins d'accidents avec blessés en 2020

Le nombre d'infractions routières a augmenté de plus de 20% pendant le confinement sur le territoire de la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Evere), mais les accidents avec lésions corporelles, au nombre de 121 entre janvier et juin, ont diminué de 32% en comparaison avec la même période l'année passée (178), a indiqué mercredi la police zonale.

Sur les six premiers mois de 2020, 46.944 infractions routières ont été enregistrées, soit une hausse de 4% en comparaison avec la même période de l'année passée (45.043). Plus de 50% des infractions routières concernent une conduite inadaptée (24.774) et environ 30% le mauvais stationnement (14.131).

Durant les seuls mois du confinement, de début mars à fin mai, on dénombre 28.945 infractions, soit une hausse de plus de 20% par rapport au début de l'année. Plus de 50% des infractions commises pendant la crise du coronavirus sont dues à une conduite inadaptée (16.407).

Depuis début mars jusqu'au 28 juin, 2.663 sanctions administratives communales ont également été dressées pour mauvais stationnement.