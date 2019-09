Bruxelles: "MyTax" une plateforme en ligne pour gérer le précompte immobilier

L'administration fiscale bruxelloise, Bruxelles fiscalité, a lancé une plateforme digitale pour les contribuables bruxellois. Ils pourront y gérer leur précompte immobilier à tout instant, annonce-t-elle mardi. "MyTax est un guichet électronique pour le précompte immobilier qui en simplifie la gestion administrative. C'est un premier jalon dans notre processus de digitalisation", selon le directeur général de Bruxelles Fiscalité, Dirk De Smedt.

Concrètement, sur www.mytax.brussels, les redevables de la Région pourront consulter leur précompte immobilier, télécharger leurs documents légaux, payer en ligne, introduire leurs demandes de réduction/exonération/etc., suivre le traitement de ces demandes, gérer leur profil personnel ou encore visualiser leurs biens sur une carte interactive.

La plateforme est accessible via smartphone, tablette et ordinateur et l'on peut s'y connecter avec sa carte d'identité ou l'application Itsme. Elle est également dotée d'un chatbot à l’effigie de Fixs, l’assistant virtuel de Bruxelles Fiscalité.