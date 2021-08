Bruxelles misera plus que jamais sur la proximité pour limiter les cas Covid à la rentrée

Au niveau des hôpitaux, 163 personnes sont actuellement soignées dans les structures de soins bruxelloises pour cause de Covid, dont 53 en soins intensifs. Là aussi, ces chiffres sont en hausse par rapport aux semaines précédentes. "Mais parmi ces personnes hospitalisées, plus de 97% sont des individus qui ne sont pas entièrement vaccinés", explique Inge Neven de la Cocom. "Cela prouve, une nouvelle fois, l’importance de la vaccination pour éviter les problèmes".

En vue de la rentrée, et alors que plusieurs gros centres de vaccination bruxellois vont ou ont déjà fermé leurs portes, la Cocom confirme qu’elle va bien privilégier des actions de proximité afin d’augmenter le taux de vaccination à Bruxelles. Un taux pour l’instant plus bas que dans les autres régions du pays, surtout en ce qui concerne les jeunes. A Bruxelles, 20% seulement des moins de 18 ans ont reçu leur première dose, alors qu’ils sont 72% en Flandres et 53% en Wallonie.

Plusieurs campagnes menées récemment notamment dans des églises du quartier africain de Matongé à Ixelles ou via des mosquées ont donné de bons résultats.

"Nous allons notamment mener des opérations de vaccination directement dans les écoles", précise Inge Neven. "Il y en aura aussi dans les clubs sportifs et de loisirs et au sein des entreprises. Nous renforcerons aussi la présence d’équipes de vaccination directement dans les lieux de culte, en accord avec les responsables religieux. Nous avons vu que plusieurs campagnes menées récemment notamment dans des églises du quartier africain de Matongé à Ixelles ou via des mosquées ont donné de bons résultats. Autant les poursuivre et les renforcer".

La vaccination s’invitera aussi dans "d’autres lieux" pour toucher les jeunes. Mais lesquels ? "Il est trop tôt pour en parler. Tout sera dévoilé dans un programme complet qu’on rendra publique le 24 août, pas avant". Une nouvelle campagne de communication sera aussi lancée sur les réseaux sociaux. "Celle que nous avons faite durant les dernières semaines en passant par 16 influenceurs en ligne a eu un succès inespéré. On estime qu'environ 675.000 jeunes entre 12 et 30 ans ont été atteints par ces messages".

A noter que les retours de vacances et de voyages à l’étranger ont un impact considérable sur la hausse des cas de Covid actuels à Bruxelles, puisque plus d’une nouvelle infection sur trois (37%) a été ramenée de l’étranger. D’où la demande faite par Bruxelles au fédéral d’encore renforcer les contrôles, notamment pour vérifier que les vacanciers ont bien rempli leur PLF (Passenger Locator Form) avant d’entrer en Belgique. Mais aussi de renforcer le recours au double test (le premier directement au retour au pays et le second après 10 jours) et à la quarantaine en cas retour depuis une zone rouge ou orange.