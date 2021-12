Bruxelles : lourd climat d’insécurité aux alentours de la gare du Nord

En début de semaine, les bourgmestres de Schaerbeek, Saint-Josse et Evere ont à nouveau réclamé des moyens supplémentaires pour "sécuriser" la gare du Nord. Selon les édiles, la sécurité, dans et autour de la plus importante gare du pays, se dégrade. Ils invoquent notamment la présence de groupes de demandeurs d’asile et de migrants en transit. Nous nous sommes rendus dans la plus grande gare du pays, fréquentée quotidiennement en moyenne par plus de 60.000 personnes. Karim (c’est un prénom d’emprunt) est agent Sécurail, et la gare du Nord, il la connaît bien. Ces derniers mois, il dit être intervenu sur le terrain à de nombreuses reprises pour disperser de personnes pour des bagarres, des faits de drogues ou d’alcoolisme : "Ce sont toujours les mêmes ", déclare cet agent de sécurité, " généralement par groupe de 10,15 ou 20 et souvent, même si c’est un stéréotype, avec bière à la main, ils parlent tous l’anglais ". En cet après-midi de fin novembre, plusieurs groupes se sont en effet formés devant les accès de la gare. C’est le cas, côté rue de Brabant, à proximité d’un café qui semble les attirer.

Les problèmes anciens se sont amplifiés avec la crise sanitaire

Une situation devenue invivable selon certains riverains, comme le confirme Mohamed El Hajziji, le président de l’association des commerçants. Pour lui, les problèmes déjà anciens dans le quartier, se sont amplifiés avec la crise sanitaire : "Les commerces étaient fermés, les fonctionnaires et les employés en télétravail, le terrain a été laissé aux personnes qui pour certaines essayent de trouver des moyens de subsistance et pour d’autres, en profitent pour organiser leur petit trafic ".

2 images Mohamed El Hajziji, le président de l’association des commerçants. © Tous droits réservés

Mais si le trafic de drogue provoque plus de nuisances, celui-ci n’est pas uniquement dû aux migrants. C’est ce qui ressort des opérations de police menées il y a quelques semaines. "La gare du Nord est un point de rendez-vous, cela, on le sait", explique Audrey Dereymaeker porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord, "On a eu des trans migrants, mais également des consommateurs et des acheteurs de stupéfiants, ainsi que des revendeurs qui sont établis et ont une adresse en Belgique."

Relier drogues et migrants est un raccourci

Les migrants dans et autour de la gare du Nord, il y en a depuis des années, et notamment depuis la grande crise migratoire de 2015. Mais pour Marie Burton, coordinatrice médicale chez Médecins sans frontières, avec la crise sanitaire et les difficultés d’accès à l’Angleterre, de nombreuses personnes se retrouvent souvent bloquées autour de la gare. C’est là qu’ils tentent de trouver des moyens de subsistance, mais c’est aussi l’endroit où ils peuvent accéder à des soins médicaux et des aides sociales. Pour la coordinatrice, relier drogues et migrant est un raccourci, selon elle "la population migrante a vu le stress s’accumuler pendant le covid et tout le monde n’a pas accès aux anxiolytiques, donc on prend ce qu’on a sous la main, et donc, oui, il y a de la consommation de drogues."

Une santé mentale fragilisée

Du côté de la police de la zone Nord, on confirme avoir observé lors de récentes opérations de la consommation et aussi de la revente de drogue, à laquelle participeraient des migrants. En matière de stupéfiants la gamme est assez large, explique, pour la zone de police, Audrey Deremaker : "Nous avons aussi constaté la vente à l’unité de neuroleptiques, et d’anxiolytiques, des substances qui consommées en même temps que l’alcool ont des conséquences sur la santé mentale des personnes." Une santé mentale qui vacille et que les humanitaires peinent à soigner faute d’équipements.