Bruxelles: les pompiers ne demandent pas d'étrennes, attention aux impostures

Le Service Incendie de Bruxelles lance un appel à la prévention: attention aux faux pompiers qui viendraient faire la quête à votre porte à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il n'y a pas de demandes d'étrennes de la part du Service d'Incendie de Bruxelles. Chaque année, des imposteurs se font passer pour des pompiers volontaires pour ramasser de l'argent. "Mais les pompiers ne sont pas volontaires à Bruxelles, explique Walter Derieuw, porte-parole du Service d'Incendie de Bruxelles. Ils n'ont donc pas besoin d'étrennes."

La seule sollicitation que vous pourriez avoir, c'est la vente d'un calendrier au profit d'associations caritatives. "C'est un calendrier qui a été publié par l'asbl, l'Union professionnelle des Pompiers de Bruxelles, précise Walter Derieuw. Il est vendu au profit d'oeuvres caritatives: pour les enfants brûlés ou les sportifs en chaise roulante par exemple. Ces calendirers sont en vente à des endroits spécifiques et pas via du porte-à-porte. Par exemple, à la caserne principale avenue de l'héliport ou à la Fnac." Toutes les informations sur la page Facebook: Hall of Flame.