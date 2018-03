Bruxelles : les hommages aux victimes du 22 mars publiés sur internet

Au lendemain des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, des centaines de messages en hommage aux victimes avaient été déposés spontanément devant la Bourse dans le centre de Bruxelles. L'endroit était également devenu un lien de rassemblement pour tous ceux qui souhaitaient apporter leur soutien aux victimes et à leur famille. Au bout de quelques semaines, la Ville de Bruxelles avait dû retirer ces centaines de messages anonymes, mais le service des archives a décidé de tous les récupérer et de les numériser.

Aujourd'hui ce long travail est terminé.

-->Consultez les messages sur le site des Archives de la ville de Bruxelles

"Au dernier décompte, on estime que nous avons numérisé 3500 messages et nous avons également collecté 5000 photos, explique Frédéric Boquet, l'archiviste en chef de la Ville de Bruxelles. Parmi tous les messages qui ont été laissés on a choisi de ne pas mettre en ligne les messages très personnels ou les photos des victimes, par ailleurs, nos services ont été marqués par les dessins des enfants et aussi par les dessins humoristiques typiquement dans l'esprit belge."