Bruxelles: les fauconneaux de l'ULB sont prêts à prendre leur envol

Faucons pèlerins : période des naissances - JT 19h30 - 19/04/2020 C'est toujours un événement pour ceux qui aiment observer la vie animale : la période de naissances de faucons pèlerins a commencé. Il faut savoir que c'est un animal qui avait complètement disparu de la Belgique à cause des pesticides et de la chasse. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'il a fait son retour chez nous, notamment dans les villes. A Bruxelles, 4 fauconneaux sont déjà nés à Uccle et pour ceux de la cathédrale des Saints-Michel et Gudule, ce n'est plus qu'une question d'heure.