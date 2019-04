Bruxelles: les experts scientifiques ne descendront plus sur les lieux d'un vol simple par manque d'effectif

Moins de la moitié de l'effectif rempli, alors que les policiers scientifiques sont normalement mobilisables 7 jours/7 et 24h/24 pour aller relever les empreintes ou les traces ADN sur des lieux d'infraction. Du coup, depuis le 1er avril, ces policiers ont pris une décision radicale. "Si un voleur vient la nuit et vole des choses chez vous, nous ne descendrons plus sur place par manque d'effectif. Mais s'il y a eu contact entre le voleur et la victime, là, nous continuerons de nous rendre sur place".

Ce n'est pas le genre de nouvelle qui rassure si vous habitez Bruxelles et que vous partez bientôt en vacances. Les agents du laboratoire de la police scientifique fédérale viennent de démarrer une grève. Une manière de dénoncer un gros manque d'effectif. "Nous ne sommes plus que 17, alors que l'effectif du service est normalement de 44 personnes", dénonce Alexandre Roleau, du syndicat policier Sypol.

Analyser des objets, oui. Mais uniquement aux heures de bureaux

Les agents du laboratoire de la police scientifique ne descendront donc plus sur les scènes de vols simples. Mais ils précisent qu'ils continueront tout de même à analyser des objets utiles, si et seulement si ce sont d'autres policiers qui les collectent sur place et qui les déposent au guichet du laboratoire... mais uniquement le lundi ou le jeudi entre 08h30 et 12h. Et quand on demande à Alexandre Roleau s'il pense vraiment que cette manière de faire va fonctionner ? "Maintenant, je ne sais pas".

Bref, on l'a compris, les agents du laboratoire bruxellois de la police scientifiques sont bien décidés à mettre la pression sur le ministre de l'intérieur pour obtenir rapidement de nouveaux engagements. Faute de quoi, cette grève de la descente se poursuivra au moins jusqu'au 31 décembre.