Bruxelles : les coupures d’eau interdites pour les usagers domestiques, à partir de janvier

Concrètement, les principales mesures sociales inscrites dans le projet d’ordonnance sont l’interdiction de couper l’eau aux usagers domestiques – des mesures de prévention des impayés accompagneront cette future interdiction — ; et l’octroi automatique d’une intervention sociale annuelle dans le prix de l’eau à tout ménage ayant le statut "BIM". Cette intervention sociale devra garantir à tous les ménages concernés – soit près de 30% des ménages bruxellois – une baisse de leur facture d’eau par rapport à 2021. Cette mesure sera évaluée endéans les 3 ans, afin de s’assurer qu’elle est bien appliquée et répond bien aux objectifs qu’elle doit atteindre.

Est aussi prévu l’octroi d’un plan de paiement raisonnable à tous les ménages se trouvant en difficulté de paiement de leurs factures d’eau et le demandant. Le délai pour apurer la dette pourra s’étaler jusqu’à 18 mois.

A cela s’ajoute une autre mesure : le retour à la tarification linéaire pour tous les Bruxellois, et donc l’abandon de la tarification progressive, mise en place en 2006, dont les objectifs de solidarité et écologiques ne sont pas atteints, comme suggéré par les avis du Comité des Usagers de l’Eau et de Brupartners lors de leur consultation sur ces textes.