Bruxelles: les classes des écoles sont-elles polluées au CO2 ?

On parle souvent de la pollution de l'air devant les écoles, à l'extérieur. On parle moins de la pollution à l'intérieur des salles de classes...

Pourtant, elle existe et elle a des conséquences. Voilà pourquoi l'administration Bruxelles-environnement distribue en ce moment un guide de bonnes pratiques dans toutes les écoles de la capitale. Elle prête aussi désormais de petits appareils pour effectuer des mesures dans les classes. Pour savoir comment cela fonctionne, nous nous sommes rendus à l'école du trèfle à Anderlecht.

Ici, il y a dix classes de maternelles et 230 élèves au total. Et avec une quinzaine d'enfants de 5 ans à encadrer, la priorité de François De Rijcke, l'instituteur, n'est en général pas vraiment la pollution de l'air. « Non, on a beaucoup d'autres choses en tête, comme les calmer un petit peu parce qu'il y a souvent beaucoup d'animation ».

Alors, pour tout de même savoir si l'air de cette classe -ou des autres- est pollué, l'école a demandé un petit boîtier blanc. Un détecteur de CO2 qu'il suffit de brancher à une prise de courant. « Il permet notamment de mesurer la quantité de CO2 présente dans l'air », explique Sylvie Vanderslagmolen, de Bruxelles-environnement qui prête ces détecteurs aux écoles. « Le taux de CO2 n'a pas d'effet sur la santé à long terme. Par contre, il peut provoquer un inconfort, des maux de tête, de la fatigue et des problèmes de concentration »