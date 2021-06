Bruxelles: les 36 ans et plus peuvent s'inscrire pour se faire vacciner

À partir de ce mardi 1er juin à 18h00, la vaccination est ouverte aux personnes nées en ou avant 1985 à Bruxelles, a annoncé la Commission Communautaire Commune.

Les personnes nées en ou avant 1990 peuvent quant à elles s'inscrire sur la liste d'attente. Les personnes nées en ou avant 1985 peuvent prendre rendez-vous dans le centre de vaccination de leur choix, via BRU-VAX ou via le Call-Center vaccination. Les personnes nées en ou avant 1990 peuvent s'inscrire sur la liste d'attente bruxelloise via les mêmes réseaux.