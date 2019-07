Bruxelles: les 30 km/h bientôt généralisés mais sans aménagements ils seront difficiles à faire respecter

Nous avons voulu vérifier comment la mesure était respectée le long des rues schaerbeekoises, munis d’un radar et en compagnie de Benoit Godart, le Porte-Parole de l’institut VIAS pour la sécurité routière.

Le nouveau gouvernement bruxellois a décidé de généraliser la vitesse de circulation à 30 km/h dans les rues de la capitale d’ici 2021. Une mesure qui vise à protéger davantage les usagers faibles, car les études en attestent, un piéton heurté à 30 km/h a trois fois plus de chance de survie que si l’accident se produit à 50 km/h. Une limitation qui est déjà en vigueur dans certaines communes, c’est le cas à Schaerbeek depuis septembre 2018.

Première visite, la rue Stroobants, prêt de la gare de Schaerbeek, des casse-vitesse, des coussins berlinois ont été installés récemment. De part et d’autre de la voirie des panneaux rappellent que l’on se trouve en zone 30 et sur le sol des inscriptions indiquent la limitation de vitesse. Pourtant des automobilistes ont encore le pied lourd, avec des vitesses de 38 et 44 km/h.

Pour benoit Godart, la distance est ici trop longue entre le rond-point et la première infrastructure, dans ce cas un coussin berlinois, "les conducteurs sont tentés d’accélérer entre ces deux aménagements ", explique le porte-parole.

Un verdict sans appel

Deuxième visite, rue Colonel Bourg, on trouve peu d’indications et pas d’aménagements. Nous sommes pourtant bien en zone 30. Après dix conducteurs contrôlés, le verdict est sans appel :

"Pratiquement personne ne respecte la limitation de vitesse", constate Benoit Godart, pour lui c’est très clair : "sans aménagements, l’immense majorité des conducteurs ne respecte pas la limitation."