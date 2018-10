Bruxelles: le tunnel Belliard rouvert à la circulation

Le tunnel Belliard a été fermé pendant une grande partie de la journée à cause d'un problème de ventilation. Vers 16h, les automobilistes devaient toujours prendre leur mal en patience dans la rue Belliard, l'avenue de Cortenbergh, l'avenue de l'Yser et dans les rues avoisinantes. Cela concerne surtout ceux qui veulent quitter Bruxelles vers Louvain par la E40. Des files sont aussi constatées sur la petite ceinture vers les rues de la Loi et Belliard. L'heure de pointe du soir n'arrange rien à la situation et les bouchons ne cessent de s'aggraver. Bruxelles Mobilité conseille de reporter si possible le départ de la capitale.

Mardi matin, des problèmes sont aussi survenus dans le tunnel Reyers-Centre. Il a été fermé en direction du centre en raison d'une intervention d'entretien prolongée, à la suite d'un problème avec les caméras de surveillance. Il a été rouvert à la circulation vers 10h45.