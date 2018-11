Bruxelles: le procès de plusieurs personnes qui ont hébergé des migrants débute mercredi

Le tribunal correctionnel de Bruxelles examinera mercredi, jeudi et vendredi le dossier impliquant des personnes qui ont hébergé des migrants. Dans cette affaire, douze hommes et femmes sont poursuivis pour trafic d'êtres humains et organisation criminelle. Certains estiment n'avoir fait qu'apporter leur aide à des personnes fuyant des pays en guerre.

Parmi les douze personnes prévenues figurent notamment deux journalistes, une assistante sociale et des bénévoles du Parc Maximilien à Bruxelles, où des migrants avaient trouvé refuge.

L'un des prévenus, Walid, avait été arrêté il y a onze mois. Il est poursuivi devant le tribunal pour avoir logé et nourri un jeune sans-abri en séjour illégal en Belgique, lequel est suspecté d'être un passeur. Ce dernier avait toutefois déclaré n'être qu'un simple migrant qui essayait de passer en Angleterre.

Une autre prévenue, Zakia, Belgo-marocaine, avait fait deux mois de détention préventive dans le cadre de cette enquête.

Anouk Van Gestel, rédactrice en chef de Marie Claire Belgique, et Myriam Berghe, journaliste chez Femmes d'Aujourd'hui, faisaient elles aussi partie des personnes arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir hébergé des passeurs et d'avoir aidé des migrants à traverser les frontières.

Leurs avocats déplorent les poursuites dont elles font l'objet. Selon eux, elles n'ont fait que venir en aide à des personnes fuyant des pays en guerre.

D'autres prévenus sont, eux, suspectés d'être des passeurs. Certains sont toujours en détention préventive.