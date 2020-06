Bruxelles: le procès d'un homme prévenu pour avoir craché sur une policière reporté au 19 juin

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté, vendredi, au 19 juin prochain le procès d'un homme prévenu pour avoir craché sur des policiers le 28 mars dernier. Une policière, visée par les crachats, avait développé des symptômes du Covid-19 à la suite des faits.

Le procureur a requis, lors de l'audience du 15 mai dernier, une peine d'un an de prison à l'encontre du prévenu, un Tunisien de 40 ans résidant à Ixelles. Vendredi, le tribunal a reporté la suite des débats au 19 juin prochain, à la demande de l'avocat du prévenu, qui a été consulté tardivement.

Le 28 mars dernier, le prévenu avait été contrôlé par une patrouille de police alors qu'il était au volant d'une voiture avec deux autres personnes à bord. Il était sous l'influence de l'alcool et avait déclaré qu'il allait chercher du cannabis, ce qui constituait un délit et un déplacement non essentiel en période de confinement.

De plus, l'homme s'était rebellé au commissariat. Il avait insulté des policiers et avait craché sur eux.

Face au juge, le prévenu a avoué les faits en partie, affirmant ne pas se souvenir d'avoir craché sur des policiers.

Le conseil de la partie civile a également affirmé que le prévenu avait proféré des insultes misogynes envers sa cliente, une policière qui a développé des symptômes du Covid-19 après avoir été touchée par les crachats du prévenu. Celle-ci n'avait toutefois pas été testée pour le Covid-19.

L'avocat a réclamé des dommages et intérêts de 7.500 euros pour sa cliente.