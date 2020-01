Bruxelles: le plus ancien saxophone conservé exposé au MIM

Un saxophone baryton de 1846, le plus ancien saxophone encore conservé, a été acquis par la Fondation Roi Baudouin et sera exposé au Musée des instruments de musique à Bruxelles, indique la fondation vendredi.

L'instrument, qui porte la gravure "Saxophone baryton en mi b breveté, Adolphe Sax à Paris" et le numéro "2686", rejoindra la collection de son inventeur au MIM.

En 1846, Adolphe Sax demanda et obtint son brevet pour son saxophone, précise la Fondation Roi Baudouin. Le Dinantais a commencé sa carrière en faisant des clarinettes dans l'atelier de son père à Bruxelles, où la famille avait déménagé peu après sa naissance. En 1843, il s'est installé à Paris pour former une firme à son nom, qui produisait des bois et des cuivres. Petit à petit, au gré de son travail, la clarinette améliorée est ainsi devenue le saxhorn, puis le saxophone.

Jusqu'ici, l'instrument le plus ancien de la collection Sax au MIM était un saxophone au numéro "9935".