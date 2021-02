Bruxelles: le musée des égouts se dote d'un audioguide

Le musée des égouts de la porte d’Anderlecht accueille chaque année, hors covid, quelque 20.000 visiteurs. Mais il lui manquait ce petit quelque chose qui fait le charme des grands musées, un audioguide. Une lacune à présent comblée.

C’est Daniel Hanssens, vieux routier du théâtre bruxellois, qui prête sa voix et son accent à Michel. Michel, c’est l’égoutier chevronné chargé de former le petit nouveau et de lui expliquer les secrets du métier. Et le petit nouveau, c’est vous !

Voilà pour l’ambiance sonore. Et pour ce qui est de l’odeur, contrairement aux idées reçues, même si votre visite vous fait passer à côté d’un collecteur, elle reste tout à fait supportable. Il paraît même que, le samedi, ça sent la lessive.

Quant aux rats, il vous faudra bien de la chance pour en voir un : "Si on a la chance d’apercevoir un rat, ce sera dans le petit égout qui se déverse dans le grand collecteur de la chaussée de Mons." explique Aude Hendrick, la conservatrice du musée.