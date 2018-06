Bruxelles: le métro se met aux rythmes autrichiens

Valses viennoises et airs populaires autrichiens retentiront dans le métro de Bruxelles le 2 juillet prochain, à l’occasion de la présidence autrichienne du Conseil de l’Union européenne.

La patrie de Haydn, Mozart et Strauss, qui succédera, le 1er juillet, à la Bulgarie à la présidence du Conseil de l’Union européenne, a décidé de marquer cet événement en musique. Durant ses six mois de présidence, l’Autriche mettra sa culture musicale en avant, au travers de différents concerts et activités organisés dans la capitale de l’Europe. Et le métro de Bruxelles sera de la partie le lundi 2 juillet.

Un orchestre à Schuman

Le Primus Brass Band, un orchestre autrichien composé de six cuivres, jouera des airs traditionnels autrichiens dans la mezzanine de la station de métro Schuman.

L’orchestre jouera deux sets de 15 minutes le 2 juillet, de 8h à 9h et de 12h à 13h, dans la station.

Des douceurs autrichiennes, goodies et le programme des différentes activités culturelles organisées par la présidence autrichienne du Conseil de l’Union européenne seront distribués aux voyageurs.

Playlist autrichienne

Les 69 stations de métro diffuseront également de la musique autrichienne aux heures de pointe. Une large sélection d’airs classiques, traditionnels mais aussi contemporains, jazz et pop retraceront les différents siècles d’histoire musicale de l’Autriche jusqu’à nos jours. La play list sera diffusée dans toutes les stations de métro le lundi 2 juillet, entre 09h et 09h45 et de 16h30 à 18h.